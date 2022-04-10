Зеленский раскрыл, кто возглавит работы по восстановлению Киева

«[Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон сегодня был очень конкретным в своих ответах на мои вопросы как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь Великобритания окажет послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области», — сказал он в видеообращении, передает ТАСС.