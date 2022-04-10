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1 час назад

Зеленский раскрыл, кто возглавит работы по восстановлению Киева

Ura.Ruиещё 1

Помощь в восстановлении Киева и Киевской области окажет Великобритания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский раскрыл, кто возглавит работы по восстановлению Киева
Фото: ReutersReuters

«[Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон сегодня был очень конкретным в своих ответах на мои вопросы как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь Великобритания окажет послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области», — сказал он в видеообращении, передает ТАСС.

Зеленский и Джонсон провели встречу в Киеве 9 апреля. По итогам переговоров в канцелярии британского премьера сообщили, что страна направит на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы в рамках очередного пакета военной помощи. По словам Бориса Джонсона, Британия будет отправлять Киеву «оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подвергалась шантажу или угрозам».

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.

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