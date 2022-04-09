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52 минуты назад

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру

Lenta.ru

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Об этом сообщает ТАСС.

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру
Фото: Sayina Bashir / ReutersSayina Bashir / Reuters

По информации местных СМИ, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны.

3 апреля министр информации и телерадиовещания Пакистана Фаррух Хабиб заявил, что правительство Пакистана было отправлено в отставку. Политик рассказал, что кабинет министров Пакистана был распущен. При этом, по его словам, премьер страны Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 пакистанской Конституции.

До этого в парламенте Пакистана отклонили принятие вотума недоверия премьер-министру страны. Попытку его объявления инициировала оппозиция страны, обвинив Хана в коррупции и неспособности улучшить экономическое положение государства.

В мире,Имран Хан,
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