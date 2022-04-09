Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру

По информации местных СМИ, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны.

3 апреля министр информации и телерадиовещания Пакистана Фаррух Хабиб заявил, что правительство Пакистана было отправлено в отставку. Политик рассказал, что кабинет министров Пакистана был распущен. При этом, по его словам, премьер страны Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 пакистанской Конституции.