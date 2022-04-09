Над зданием администрации Херсона подняли флаг России

Флаги России подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».

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Херсон в настоящее время находится под контролем российских войск. В субботу над зданием администрации были сняты флаги Украины и вместо них поднят российский триколор, передает РИА «Новости».

Также на центральной площади под флагштоком убрали портреты так называемой «небесной сотни», а местные жители снова ее называют площадью Свободы.