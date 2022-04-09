Украинские беженки столкнулись в Европе с серьезной угрозой

Журналист британской газеты Times провел расследование в сети, с тем, чтобы выяснить, с какими опасностями могут столкнуться украинские беженки в Соединенном Королевстве. Об этом пишет РЕН ТВ/

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Он опубликовал пост в одной из социальных сетей от имени якобы бежавшей из Киева 22-летней Натальи. Практически мгновенно стали поступать непристойные предложения. За два дня поступило в общей сложности 75 посланий, 41 из них - от мужчин разного возраста.

Британцы предлагали «девушке» помощь в ответ на интимные услуги. К примеру, один из них написал, что «у меня большая кровать, мы могли бы спать вместе».