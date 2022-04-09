В Германии произошли нападения на российские магазины

«Мы хотим защитить женщин и детей, в частности, потому что они особенно уязвимы. Это означает, в частности, защиту от сексуальных посягательств и торговли людьми. Вот почему мы так сильно увеличили присутствие полиции. Но это не связано с деятельностью России», - подчеркнула она.