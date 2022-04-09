В Германии произошли нападения на российские магазины

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью изданию Welt am Sonntag заявила, что в ФРГ зафиксированы нападения на различные российские объекты и магазины. Об этом пишет РИА «Новости».
Она отметила, что «были нападения на российские объекты или магазины, но мы всегда даем понять, что это война российского правительства, это не война людей с русскими корнями, живущих в Германии».
Фезер рассказала о причинах увеличения количества полицейских на улицах.
«Мы хотим защитить женщин и детей, в частности, потому что они особенно уязвимы. Это означает, в частности, защиту от сексуальных посягательств и торговли людьми. Вот почему мы так сильно увеличили присутствие полиции. Но это не связано с деятельностью России», - подчеркнула она.
Агентство напомнило, что в конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх рассказал о росте преступлений против русскоязычных граждан ФРГ. Он рассказал, что еженедельно фиксируется пор меньшей мере 200 преступлений.