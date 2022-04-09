В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
13 минут назад

МВД Германии сообщило о нападениях на российские объекты и магазины

Елена Прошина

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью изданию Welt am Sonntag заявила, что в ФРГ зафиксированы нападения на различные российские объекты и магазины. Об этом пишет РИА «Новости».

В Германии произошли нападения на российские магазины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что «были нападения на российские объекты или магазины, но мы всегда даем понять, что это война российского правительства, это не война людей с русскими корнями, живущих в Германии».

Фезер рассказала о причинах увеличения количества полицейских на улицах.

«Мы хотим защитить женщин и детей, в частности, потому что они особенно уязвимы. Это означает, в частности, защиту от сексуальных посягательств и торговли людьми. Вот почему мы так сильно увеличили присутствие полиции. Но это не связано с деятельностью России», - подчеркнула она.

Агентство напомнило, что в конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх рассказал о росте преступлений против русскоязычных граждан ФРГ. Он рассказал, что еженедельно фиксируется пор меньшей мере 200 преступлений.

В мире,Происшествия,Нэнси Фезер,Правительство РФ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители