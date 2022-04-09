В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Глава евродипломатии пожелал разрешения конфликта на Украине военным путем

Lenta.ru

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые в истории ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Об этом он написал в серии сообщений в Twitter.

Глава евродипломатии пожелал разрешения конфликта на Украине военным путем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта война должна быть выиграна на поле боя», — заявил он.

Боррель также напомнил о дополнительно выделенных 500 миллионов евро (40,8 миллиона рублей) на покупки оружия Украине, которое «будет подобрано под украинские потребности».

Помимо прочего, глава европейской дипломатии сообщил о планах ввести новые санкции в отношении Москвы и анонсировал обсуждение вопроса на плановой встрече глав МИД Евросоюза 11 апреля.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие. Россия предупреждает, что такие действия опасны и провокационны, поскольку направлены против Москвы, указал Антонов.

В мире,Жозеп Боррель,Анатолий Антонов,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители