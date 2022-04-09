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1 час назад

Австрия назвала условие смягчения антироссийских санкций

Майк Габриелян

Евросоюз будет ужесточать антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не остановит военную операцию на Украине. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает ТАСС.

«Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока война не завершится», - сказал он.

По его словам, принятый накануне новый пакет санкций «не будет последним».

Сегодня Нехаммер прибыл с визитом на Украину. Он провел переговоры с Зеленским и его окружением.

Озвучены ответные меры на антироссийские санкции

Нехаммер также намерен посетить город Буча.

Ранее Зеленский рассказал, что в ЕС потребовали доказательств непричастности Киева к событиям в Буче.

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