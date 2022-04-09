Австрия назвала условие смягчения антироссийских санкций

Евросоюз будет ужесточать антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не остановит военную операцию на Украине. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает ТАСС.

«Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока война не завершится», - сказал он.

По его словам, принятый накануне новый пакет санкций «не будет последним».

Сегодня Нехаммер прибыл с визитом на Украину. Он провел переговоры с Зеленским и его окружением.

Нехаммер также намерен посетить город Буча.