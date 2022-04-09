Зеленский высказался о «единственном выходе для Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью популярной немецкой газете Bild, что Москва и Киев должны провести переговоры. По его мнению, это единственный способ остановить боевые действия. Об этом пишет РБК.

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«Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров», - сказал Зеленский.

Он отметил также, что решение о прекращении специальной военной операции на Украине может только российский президент Владимир Путин.

Журналисты портала напомнили, что Зеленский с самого начала спецоперации настаивал на личных переговорах с Путиным. Но после трагедии в Буче он сообщил, что встречи с российским президентом может и не быть.

Украинские военные после отхода ВС РФ из Бучи обнаружили в городе десятки убитых мирных жителей. Официальный Киев немедленно обвинил в убийстве гражданских российских военнослужащих. Москва отвергла эти обвинения в категорической форме.