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24 минуты назад

Зеленский назвал переговоры с Россией единственным выходом для Украины

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью популярной немецкой газете Bild, что Москва и Киев должны провести переговоры. По его мнению, это единственный способ остановить боевые действия. Об этом пишет РБК.

Зеленский высказался о «единственном выходе для Украины»
Фото: ReutersReuters

«Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров», - сказал Зеленский.

Он отметил также, что решение о прекращении специальной военной операции на Украине может только российский президент Владимир Путин.

Журналисты портала напомнили, что Зеленский с самого начала спецоперации настаивал на личных переговорах с Путиным. Но после трагедии в Буче он сообщил, что встречи с российским президентом может и не быть.

В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным

Украинские военные после отхода ВС РФ из Бучи обнаружили в городе десятки убитых мирных жителей. Официальный Киев немедленно обвинил в убийстве гражданских российских военнослужащих. Москва отвергла эти обвинения в категорической форме.

Ранее Зеленский призвал Индию и Китай стать гарантами безопасности Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховный суд,
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