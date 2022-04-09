Украина рассорила две страны ЕС

«Когда Орбан говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу… Орбан надеется сыграть роль в прекращении конфликта, но я думаю, что это совершенно тупиковый путь», - сообщил Качиньский.