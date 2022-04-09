Украина рассорила две страны ЕС

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10 минут назад

Польша перестанет сотрудничать с Венгрией из-за расхождения позиций по Украине

Елена Прошина

Глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил в интервью радиостанции Radio Plus, что Варшава не собирается сотрудничать с Будапештом до тех пор, пока премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не изменит свою позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видный польский политик подчеркнул, что «однозначно отрицательно» оценивает позицию венгерского премьер-министра.

«Когда Орбан говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу… Орбан надеется сыграть роль в прекращении конфликта, но я думаю, что это совершенно тупиковый путь», - сообщил Качиньский.

Журналисты газеты напомнили подробности трагедии в украинском городе Буча. После отхода российских военных в нем в начале апреля обнаружили десятки тел погибших мирных жителей. Официальный Киев обвинил в убийствах гражданских лиц Россию. Москва категорически отвергла эти обвинения. Минобороны РФ назвало материалы из Бучи «провокацией».

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В Европе также не все политики поверили в украинскую версию событий. По данным СМИ, Виктор Орбан был в числе сомневающихся. Он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предъявить неопровержимые доказательства.

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,Ярослав Качиньский,Минобороны России,Коммерсант,Партия "Право и справедливость",
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