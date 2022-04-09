Евросоюз прекратил пропускать автомобили из России

Страны ЕС прекратили пропускать на свою территорию автомобили, зарегистрированные в России и Белоруссии. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС», - заявили в ФТС.
Накануне в Брюсселе приняли пятый пакет санкций в отношении России. Он включает запрет автомобильных грузоперевозок, включая транзитные.
Аналитики отметили, что часть санкций этого пакета оказалась жестче, чем анонсировалось. Так, экспортировать российский уголь в Европу через третьи страны будет невозможно. Другие рестрикции, напротив, стали мягче: европейские порты не закроются для российских судов под иностранными флагами.