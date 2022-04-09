Евросоюз прекратил пропускать автомобили из России

Страны ЕС прекратили пропускать на свою территорию автомобили, зарегистрированные в России и Белоруссии. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

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«Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС», - заявили в ФТС.

Накануне в Брюсселе приняли пятый пакет санкций в отношении России. Он включает запрет автомобильных грузоперевозок, включая транзитные.