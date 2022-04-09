Раскрыта суть угрозы Запада Сербии в вопросе голосования в ООН против России

Издание «Вечерне новости» сообщило, что западные страны угрожали оставить Сербию без инвестиций и нефти, если она не отдаст свой голос за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом пишет ТАСС.
Журналисты издания рассказали, что за день до голосования главу сербского МИД Николу Селаковича посетили представители стран Европейского союза и G7. Среди них был и новый американский посол в Белграде Кристофер Хилл.
Дипломаты отчетливо дали понять, что отказ поддержать резолюцию против Москвы будет иметь печальные для Сербии последствия. Западные страны прекратят поставки сырой нефти, заблокируют инвестиции и выведут те денежные средства, которые уже были вложены в страну.
Кроме того, в случае, если Белград не пойдет на уступки, Сербию в дальнейшем будут рассматривать как противника на Западе.
Агентство напомнило, что после голосования в ООН президент Сербии Александар Вучич рассказал о жестком давлении со стороны западных стран.
Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщила ранее, что Белград исключили из санкций Евросоюза на поставки российской нефти. Она подчеркнула, что это решение ставит страну в более выгодное положение, чем другие государства региона.