Раскрыта суть угрозы Запада Сербии в вопросе голосования в ООН против России

Издание «Вечерне новости» сообщило, что западные страны угрожали оставить Сербию без инвестиций и нефти, если она не отдаст свой голос за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Журналисты издания рассказали, что за день до голосования главу сербского МИД Николу Селаковича посетили представители стран Европейского союза и G7. Среди них был и новый американский посол в Белграде Кристофер Хилл.

Дипломаты отчетливо дали понять, что отказ поддержать резолюцию против Москвы будет иметь печальные для Сербии последствия. Западные страны прекратят поставки сырой нефти, заблокируют инвестиции и выведут те денежные средства, которые уже были вложены в страну.

Кроме того, в случае, если Белград не пойдет на уступки, Сербию в дальнейшем будут рассматривать как противника на Западе.

Агентство напомнило, что после голосования в ООН президент Сербии Александар Вучич рассказал о жестком давлении со стороны западных стран.