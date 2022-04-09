В Тернополе демонтировали памятник Пушкину

В Тернополе местные власти приняли решение о демонтаже памятника писателю Александру Пушкину, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Тернопольского горсовета.
"Во исполнение решения исполнительного комитета "О выполнении работ по демонтажу объекта благоустройства" в Тернополе провели работы по демонтажу памятника поэту, писателю Александру Сергеевичу Пушкину", - говорится в сообщении горсовета.
При этом мэр города Сергей Надал заявил, что демонтировать нужно "все русское".
Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Финляндии разрешит вернуть в РФ задержанные предметы музейных коллекций.
Как уточнили в ведомстве, изменения в законодательстве в отношении новых санкций Евросоюза в адрес России вступят в силу 9 апреля. Грузовики, задержанные в Финляндии, везли работы из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного музея Востока, музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина" с двух итальянских выставок. Первая выставка — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" — проходила в Милане, Галерее Пьяцца Скала и завершилась 27 марта 2022 года. Вторая выставка — "Форма бесконечности" — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года.