В Тернополе демонтировали памятник Пушкину

Как уточнили в ведомстве, изменения в законодательстве в отношении новых санкций Евросоюза в адрес России вступят в силу 9 апреля. Грузовики, задержанные в Финляндии, везли работы из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного музея Востока, музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина" с двух итальянских выставок. Первая выставка — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" — проходила в Милане, Галерее Пьяцца Скала и завершилась 27 марта 2022 года. Вторая выставка — "Форма бесконечности" — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года.