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28 минут назад

«Талибан» разрешит девочкам учиться в старших классах

Lenta.ruиещё 1

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) разрешит афганским девочкам учиться в старших классах. Об этом рассказал представитель талибов в Катаре Сухейл Шахин. Его слова приводит РИА Новости.

«Талибан» изменил правила учебы для девочек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это произойдет после того, как власти Афганистана разработают механизм и инструкции по обучению девочек.

«В настоящее время в Афганистане работают все государственные и частные высшие учебные заведения, где посещают занятия по всем специальностям студенты обоих полов . Временно прекращены занятия только для учениц школ 6-12-х классов до разработки всеобщего механизма и выпуска инструкции руководства», — сообщил глава политофиса.

23 марта талибы запретили девочкам средних и старших классов посещать школу. По заявлению расформированного министерства образования, с началом учебного года в школу смогут ходить только девочки до шестого класса.

Причиной такого решения стало несоответствие школьной формы нормам шариата. В ведомстве отметили, если форма для девочек с седьмого по двенадцатый класс будет разработана в соответствии с шариатом, национальной традицией и культурой, то талибы откроют школы и для них.

Ранее афганским женщинам разрешили учиться в университетах, но обязали их носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради «защиты национальных и исторических ценностей».

В мире,Талибан,
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