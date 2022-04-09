В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
44 минуты назад

В Турции заявили об угрозе глобальной катастрофы в Босфоре

Майк Габриелян

Турецкий адмирал заявил, что мины, расставленные в Черном море вооруженными формированиями Киева, могут привести к глобальной катастрофе в Босфорском проливе.

В Турции заявили об угрозе глобальной катастрофы в Босфоре
Фото: ReutersReuters

Заявление сделал отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что минирование Черного моря выгодно Киеву, а не Москве.

«Зачем России минировать украинский берег так, чтобы не подходить к нему? Зачем России мешать собственной торговле, оставляя мины в Черном море?» - задался вопросом адмирал.

По его словам, Россия транспортирует по морю сырую нефть, энергоносители, зерно, другие товары. Мины серьезно угрожают морской торговле. Кроме того, у Украины больше нет ВМС, и минирование моря российскими военными выглядит алогичным.

«Поэтому очевидно, что Украина оставила эти мины», - сделал вывод Яйчы.

«Российские миротворцы в Приднестровье не по зубам Украине»

Он добавил, что через проливы поставляется 2,5% сырой нефти. Если на мине подорвется танкер, это приведет к массовой гибели людей и катастрофе.

Ранее турецкий адмирал заявил, что киевский режим совершил военное преступление, допустив ситуацию с дрейфующими минами в Черном море.

В мире,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители