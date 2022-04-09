В Турции заявили об угрозе глобальной катастрофы в Босфоре

Турецкий адмирал заявил, что мины, расставленные в Черном море вооруженными формированиями Киева, могут привести к глобальной катастрофе в Босфорском проливе.

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Заявление сделал отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что минирование Черного моря выгодно Киеву, а не Москве.

«Зачем России минировать украинский берег так, чтобы не подходить к нему? Зачем России мешать собственной торговле, оставляя мины в Черном море?» - задался вопросом адмирал.

По его словам, Россия транспортирует по морю сырую нефть, энергоносители, зерно, другие товары. Мины серьезно угрожают морской торговле. Кроме того, у Украины больше нет ВМС, и минирование моря российскими военными выглядит алогичным.

«Поэтому очевидно, что Украина оставила эти мины», - сделал вывод Яйчы.

Он добавил, что через проливы поставляется 2,5% сырой нефти. Если на мине подорвется танкер, это приведет к массовой гибели людей и катастрофе.