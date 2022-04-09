Умственные способности действующего президента США Джо Байдена ухудшились до такой степени, что он представляет собой «проблему национальной безопасности», заявил Ронни Джексон, который был врачом Белого дома при Дональде Трампе.
По словам Джексона, ему следует пройти тест «остроту ума», приводит его слова Washington Post. Он отметил, что диагноз не ставит, но предположил, что «некоторые проблемы» умственного состояния Байдена видит весь мир.
«Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы у главы государства возникали эти проблемы. В таком положении, если у вас есть когнитивные проблемы, это вопрос национальной безопасности», – передает слова врача «360».
Ранее сообщалось, что на мероприятии в Белом доме гости, увидев экс-главу США Барака Обаму, забыли про действующего президента страны. Байден растерялся, оказавшись временно в одиночестве.