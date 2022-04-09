Зеленский захотел гарантий безопасности еще от двух стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью индийскому телеканалу Republic TV, что Китай и Индия могли бы присоединиться к списку гарантов безопасности страны. Об этом пишет ТАСС.
«Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции», - рассказал Зеленский.
Кроме того, он отметил значение Индии для мирового сообщества.
«Я думаю, что Индия, если [у нее] будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности, конечно, мы будем рады пригласить Индию. Индия - очень могущественное государство мира», - подчеркнул Зеленский.
Зеленский также в очередной раз потребовал встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
«Готов ко встрече один на один с Путиным сейчас, готов ко встрече в любой момент. Готов обсуждать любую тему, но с президентом России», - сказал политик.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин согласился посетить мирные переговоры в Венгрии с участием Украины, Германии и Франции.