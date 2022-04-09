В Италии разразился скандал из-за балета «Лебединое озеро»

В Италии произошел скандал из-за отмены балета «Лебединое озеро» по указанию киевского режима. Инцидент имел место в городе Лониго (провинция Виченца).

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На сцене местного Муниципального театра должны были поставить культовый балет «Лебединое озеро». В нем участвовала украинская танцевальная труппа. Она отменила выступление после того, как с артистами связались Национальная опера Украины и Министерство культуры Украины и приказали им прекратить выступление. Причиной стало то, что создатель оперы Петр Чайковский - русский.

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Об этом сообщается на официальном сайте Лониго.

«С неохотой вынуждены сообщить, что после серьезных событий, которые произошли в Буче, Гостомеле и Мариуполе, балетная труппа сегодня сообщила нам, что Национальная опера Украины и Министерство культуры Украины приказали им не ставить сегодня вечером «Лебединое озеро» русского композитора Петра Ильича Чайковского», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Муниципальный театр Лониго, «хотя и сожалеет об этом решении», принимает предложение заменить «Лебединое озеро» «Жизелью».

Все вырученные средства направят «на поддержку украинского народа».

Театр обязался вернуть деньги за билет тем, кого не устроит замена.

«Мы верим в ваше понимание и надеемся, что спектакль также придется вам по душе», - добавили в театре.

Итальянская пресса пишет, что цензура Чайковского - это не первый случай русофобии в стране.

«В предыдущие недели были и другие эпизоды, когда русская культура оказывалась в прицеле тех, кто решил проявить солидарность с Украиной и презрение к России, ставя под удар благороднейшее из человеческих занятий - искусство», - пишет сайт Tgcom24.

Издание напоминает, что в Миланском университете Бикокка, 2 марта решили приостановить курс Достоевского, который читает местный профессор. Руководство вуза сделало это «во избежание любых форм противоречий, особенно внутренних, поскольку происходит момент большого напряжения».

После многочисленных споров и скандалов университет отменил решение, сообщив, что курс будет продолжен.