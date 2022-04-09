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41 минуту назад

Япония извинилась перед боевиками из «Азова»*

Ura.Ru

Служба безопасности Японии (PSIA) убрала украинский националистический батальон «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Япония извинилась перед боевиками из «Азова»*
Фото: ReutersReuters

«Неонацистская организация батальон „Азов“ была включена в „Справочник по международному терроризму 2021“. Это прискорбно», — следует из заявления PSIA.

В ведомстве уточнили, что в справочнике используются данные, которые публикуется различными японскими и зарубежными СМИ, исследовательскими институтами. Там добавили, что он не содержал независимую оценку Разведывательного управления общественной безопасности Японии.

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При этом в Греции возмутились, когда президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте вместе с представителями «Азова». Многие депутаты и так бойкотировали это заседание, а выступление членов «Азова» вызвало политический скандал.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Российская армия и силы ДНР освобождают от националистов Мариуполь. Мирные жители города были неделями заперты в подвалах, а те, кто пытался бежать, попадали под пули снайперов «Азова». Во многих квартирах, которые заняли националисты, были найдены наркотики и пустые бутылки из-под алкоголя, передает RT.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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