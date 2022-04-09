Зеленский высказался о возможности дальнейших переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что все еще рассчитывает на переговоры с Россией.

«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — сказал он, высказавшись о возможности дальнейшего диалога с Москвой.

7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в стремлении сорвать переговоры по мирному соглашению. По его словам, тот факт, что Украина отошла от договоренностей, достигнутых ранее на переговорах в Стамбуле показывает, что Киев стремится не урегулировать, а затянуть конфликт.

Ранее украинский лидер уже заявлял, что Киев заинтересован в дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой. Он подчеркнул, что Украина должна обрести мир.