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47 минут назад

Зеленский высказался о возможности дальнейших переговоров с Россией

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что все еще рассчитывает на переговоры с Россией.

«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — сказал он, высказавшись о возможности дальнейшего диалога с Москвой.

7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в стремлении сорвать переговоры по мирному соглашению. По его словам, тот факт, что Украина отошла от договоренностей, достигнутых ранее на переговорах в Стамбуле показывает, что Киев стремится не урегулировать, а затянуть конфликт.

В Госдуме прокомментировали заявления Киева о скором наступлении

Ранее украинский лидер уже заявлял, что Киев заинтересован в дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой. Он подчеркнул, что Украина должна обрести мир.

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине между представителями Москвы и Киева прошли в Стамбуле 29 марта при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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