Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна не вернется в состав Грузии. Он полагает, что на ментальном уровне южные осетины никогда не были частью грузинской нации. Об этом пишет ТАСС.
«Осетинскому народу надо быть самоубийцей, чтобы войти обратно в состав Грузии. Какие бы прелести они ни обещали, какое бы развитие туризма или еще что-то они ни предлагали, это невозможно. Жить как соседи мы готовы, но жить там - не то чтобы не готовы, мы этого не хотим и к этому больше возвращаться не будем», - уточнил Бибилов.
Он напомнил, что в 1950-е годы было массовое студенческое движение, выступающее за вхождение в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. А ранее, в 1930-е годы, «вся интеллигенция хотела вернуться в состав РСФСР». В постсоветское время народ Южной Осетии также неоднократно выступал с требованиями о вхождение в состав РФ.
«На самом деле Южная Осетия никогда не была в Грузии. Я имею в виду, ментально, скажем так. Даже если посмотреть, есть Северная Осетия и Южная. Если вникнуть, то Южная Осетия находится на севере Грузии, а Северная Осетия - на юге России. Даже исходя из этого мы прекрасно понимаем, что чисто географически по названию Южная Осетия не входила в состав Грузии, это была южная часть Осетии, причем меньшая часть Осетии», - считает политик.
Анатолий Бибилов сообщил ранее, что страна предпримет все необходимые шаги по вхождению в состав Российской Федерации. Он считает, что именно в Южной Осетии в 2008 году произошло первое в новейшей истории «возрождение русского мира, понимание того, что есть черта, за которую нельзя отступать».