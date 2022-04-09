«Осетинскому народу надо быть самоубийцей, чтобы войти обратно в состав Грузии. Какие бы прелести они ни обещали, какое бы развитие туризма или еще что-то они ни предлагали, это невозможно. Жить как соседи мы готовы, но жить там - не то чтобы не готовы, мы этого не хотим и к этому больше возвращаться не будем», - уточнил Бибилов.