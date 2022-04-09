В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
3 минуты назад

«Надо быть самоубийцей, чтобы войти обратно в состав Грузии»

Илья Родин

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна не вернется в состав Грузии. Он полагает, что на ментальном уровне южные осетины никогда не были частью грузинской нации. Об этом пишет ТАСС.

«Надо быть самоубийцей, чтобы войти обратно в состав Грузии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Осетинскому народу надо быть самоубийцей, чтобы войти обратно в состав Грузии. Какие бы прелести они ни обещали, какое бы развитие туризма или еще что-то они ни предлагали, это невозможно. Жить как соседи мы готовы, но жить там - не то чтобы не готовы, мы этого не хотим и к этому больше возвращаться не будем», - уточнил Бибилов.

Он напомнил, что в 1950-е годы было массовое студенческое движение, выступающее за вхождение в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. А ранее, в 1930-е годы, «вся интеллигенция хотела вернуться в состав РСФСР». В постсоветское время народ Южной Осетии также неоднократно выступал с требованиями о вхождение в состав РФ.

«На самом деле Южная Осетия никогда не была в Грузии. Я имею в виду, ментально, скажем так. Даже если посмотреть, есть Северная Осетия и Южная. Если вникнуть, то Южная Осетия находится на севере Грузии, а Северная Осетия - на юге России. Даже исходя из этого мы прекрасно понимаем, что чисто географически по названию Южная Осетия не входила в состав Грузии, это была южная часть Осетии, причем меньшая часть Осетии», - считает политик.

Анатолий Бибилов сообщил ранее, что страна предпримет все необходимые шаги по вхождению в состав Российской Федерации. Он считает, что именно в Южной Осетии в 2008 году произошло первое в новейшей истории «возрождение русского мира, понимание того, что есть черта, за которую нельзя отступать».

В мире,Анатолий Бибилов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители