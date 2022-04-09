Читатели популярной французской газеты Le Figaro раскритиковали опубликованный в Journal officiel указ о точечных отключениях газа и электричества по всей территории Франции. Об этом пишет РИА «Новости».

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То, что по мнению властей, это даст стране возможность продержаться зимой 2022-23 годов в случае прекращения поставок российских энергоносителей, читателей не утешило.

Они отметили, что Франция движется «в сторону глобальной нищеты и социального бедствия». Также пользователи Сети полагают, что только после выборов президент Франции Эммануэль Макрон «раскроет истинную цель противостояния, которое не коснулось нас напрямую, но в котором мы по глупости приняли сторону американцев».

Кроме того, читатели упрекают Макрона в «некомпетентности», заявляют, что страна может остаться без электричества только потому. что «Франция совместно со странами-членами НАТО не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения».