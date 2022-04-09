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24 минуты назад

Действия Макрона на фоне украинского кризиса возмутили французов

Илья Родин

Читатели популярной французской газеты Le Figaro раскритиковали опубликованный в Journal officiel указ о точечных отключениях газа и электричества по всей территории Франции. Об этом пишет РИА «Новости».

Действия Макрона на фоне украинского кризиса возмутили французов
Фото: EPAEPA

То, что по мнению властей, это даст стране возможность продержаться зимой 2022-23 годов в случае прекращения поставок российских энергоносителей, читателей не утешило.

Они отметили, что Франция движется «в сторону глобальной нищеты и социального бедствия». Также пользователи Сети полагают, что только после выборов президент Франции Эммануэль Макрон «раскроет истинную цель противостояния, которое не коснулось нас напрямую, но в котором мы по глупости приняли сторону американцев».

Кроме того, читатели упрекают Макрона в «некомпетентности», заявляют, что страна может остаться без электричества только потому. что «Франция совместно со странами-членами НАТО не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения».

Агентство напоминает, что после начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели против России очередные пакеты санкций. Лидеры стран ЕС начали работу над снижением энергозависимости от РФ.

В мире,Эммануэль Макрон,НАТО,ЕС,
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