Байден шокировал публику своими словами в Белом доме

А дальше началось самое интересное. Как отметили наблюдатели, Байден в который раз забыл, что хотел сказать. Начав со слов "Америка - это нация, которую можно определить одним словом...", политик запнулся и стал рассказывать про подножье Гималаев и о своем путешествии с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Именно тогда я проехал 17 тысяч миль, когда был вице-президентом. Но это не точно", - признался Байден, очень удивив гостей мероприятия.
Данный отрывок был вырезан из выступления, обнародованного Белым домом.
Пользователи соцсетей немедленно отреагировали. "Я действительно думаю, что пришло время для всестороннего, объективного когнитивного тестирования президента", - пишет пользователь Mister Roper's Smile.
Напомним, что ранее бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон в эфире телеканала One America News заявил, что в последнее время Байден демонстрирует не совсем адекватное поведение на публике. По его словам, хозяину Белого дома необходимо пройти тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать его результаты, как в свое время поступил Дональд Трамп.