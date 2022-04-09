В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
59 минут назад

Байден шокировал публику своими словами на мероприятии в Белом доме

Российская Газета

А дальше началось самое интересное. Как отметили наблюдатели, Байден в который раз забыл, что хотел сказать. Начав со слов "Америка - это нация, которую можно определить одним словом...", политик запнулся и стал рассказывать про подножье Гималаев и о своем путешествии с председателем КНР Си Цзиньпином.

Байден шокировал публику своими словами в Белом доме
Фото: ReutersReuters

"Именно тогда я проехал 17 тысяч миль, когда был вице-президентом. Но это не точно", - признался Байден, очень удивив гостей мероприятия.

Данный отрывок был вырезан из выступления, обнародованного Белым домом.

Пользователи соцсетей немедленно отреагировали. "Я действительно думаю, что пришло время для всестороннего, объективного когнитивного тестирования президента", - пишет пользователь Mister Roper's Smile.

Байден захотел ужесточить экономический вопрос с РФ

Напомним, что ранее бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон в эфире телеканала One America News заявил, что в последнее время Байден демонстрирует не совсем адекватное поведение на публике. По его словам, хозяину Белого дома необходимо пройти тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать его результаты, как в свое время поступил Дональд Трамп.

В мире,Ронни Джексон,Дональд Трамп,Цзиньпин Си,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители