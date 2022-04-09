Байден шокировал публику своими словами в Белом доме

А дальше началось самое интересное. Как отметили наблюдатели, Байден в который раз забыл, что хотел сказать. Начав со слов "Америка - это нация, которую можно определить одним словом...", политик запнулся и стал рассказывать про подножье Гималаев и о своем путешествии с председателем КНР Си Цзиньпином.

Фото: Reuters Reuters

"Именно тогда я проехал 17 тысяч миль, когда был вице-президентом. Но это не точно", - признался Байден, очень удивив гостей мероприятия.

Данный отрывок был вырезан из выступления, обнародованного Белым домом.

Пользователи соцсетей немедленно отреагировали. "Я действительно думаю, что пришло время для всестороннего, объективного когнитивного тестирования президента", - пишет пользователь Mister Roper's Smile.