В Китае заявили о смелости Вучича из-за ситуации с РФ

Китайская газета Global Times посчитала, что президент Сербии Александр Вучич проявил смелость, когда заявил об истинных причинах голосования за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН. По его словам, Сербия выступила за принятие резолюции, так как Запад угрожал ввести санкции против нее самой, сообщает РИА Новости.

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Генеральная ассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ ООН в связи с боевыми действиями на территории Украины. Сербия также поддержала принятие резолюции. Эта мера подразумевает лишение российской стороны права голоса и права выступать в Совете. Москва в ответ заявила о намерении покинуть СПЧ.

Как пишет Global Times, Вучичу «хватило смелости» заявить об угрозах со стороны Запада. Автор статьи задался вопросом, сколько еще стран проголосовали за принятие резолюции под принуждением Запада, учитывая, что инициативу поддержали 93 страны.