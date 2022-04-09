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21 минуту назад

В Китае заявили о смелости Вучича после признания угроз со стороны Запада

Елена Прошина

Китайская газета Global Times посчитала, что президент Сербии Александр Вучич проявил смелость, когда заявил об истинных причинах голосования за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН. По его словам, Сербия выступила за принятие резолюции, так как Запад угрожал ввести санкции против нее самой, сообщает РИА Новости.

В Китае заявили о смелости Вучича из-за ситуации с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ ООН в связи с боевыми действиями на территории Украины. Сербия также поддержала принятие резолюции. Эта мера подразумевает лишение российской стороны права голоса и права выступать в Совете. Москва в ответ заявила о намерении покинуть СПЧ.

Как пишет Global Times, Вучичу «хватило смелости» заявить об угрозах со стороны Запада. Автор статьи задался вопросом, сколько еще стран проголосовали за принятие резолюции под принуждением Запада, учитывая, что инициативу поддержали 93 страны.

Обозреватель подчеркнул, что после ввода российских войск на территорию Украины и начала боевых действий западные страны стали оказывать сильное давление на Белград, пытаясь заставить Сербию присоединиться к санкционному давлению на Российскую Федерацию. Он считает, что в качестве меры принуждения Запад может пересмотреть вопрос о вступлении Сербии в Евросоюз.

В мире,Александр Вучич,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,ЕС,
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