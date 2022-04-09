В США призвали "все страны" перестать импортировать энергоресурсы из РФ

Член Палаты представителей США Марси Каптур заявила, что "всем странам" мира нужно прекратить импорт российских нефти, газа и угля в свете ситуации на Украине, передает RT.

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"Все страны должны поставить Украине необходимое ей вооружение и средства обороны. Все страны должны прекратить импорт российского угля, нефти и газа. Все страны должны закручивать санкционные гайки туже и туже", — сказала конгрессвумен.

Также она указала, что так называемому свободному миру нужно незамедлительно "дать совместный отпор" России и "отразить натиск зла" на Украину.

Ранее в Европарламенте большинством голосов была принята резолюция, призывающая ЕС ввести эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".