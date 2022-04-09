На Украине призвали выслеживать российских солдат после завершения спецоперации

Депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко рассказал, что на Украине хотят выслеживать и наказывать каждого из российских солдат, которые принимали участие в военной спецоперации РФ, даже после того, как она завершится, сообщает РИА Новости. Он призвал провести голосование в парламенте по данному вопросу.

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Политик отметил, что возможности реализации этой инициативы активно обсуждаются с западными коллегами, в частности с американскими и британскими спецслужбами. По его словам, они оказывают помощь в установлении личностей российских военнослужащих, которые были задействованы в специальной операции. Депутат обвинил их в совершении преступлений на территории чужой страны и считает, что они должны понести суровое наказание, либо быть уничтоженными.

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"Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились". Валентин Наливайченко, депутат Верховной Рады

«Осторожная» поддержка Запада

Западные страны оказывают всевозможную поддержку Киеву, напрямую не вмешиваясь в военное противостояние, но предоставляя ему финансовую помощь и оружие, а также вводя все большее количество санкций против России для истощения ее ресурсов. Так, например, об очередных планах помощи рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по словам которого страна направит Украине новую партию вооружений в которую войдут зенитные ракеты Starstreak, противотанковые ракеты и высокоточные боеприпасы.

130 миллионов долларов составляет размер военной помощи, которую Лондон планирует направить Киеву

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, рассказал, что в Вашингтоне мечтают о том, что смогут увидеть, как российские военные потерпят поражение в ходе военной спецоперации на Украине.

При этом он отметил, что Пентагон пытается избежать дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном в военной сфере. Кирби подчеркнул, что в данном вопросе «ставки очень высоки» и призвал воздержаться от призывов к США о прямом военном вмешательстве в конфликт на Украине.

"Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и российская армия проиграют эту битву на территории Украины. Речь идет о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы этому был положен конец, и чтобы Украина восстановила свою целостность". Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.

Россия продолжает спецоперацию

Специальная военная операции России продолжается, а соотечественники хорошо понимают ее необходимость. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 74 процента опрошенных россиян положительно высказались о ее проведении. 90 процентов респондентов выразили мнение, что против страны в настоящее время ведется информационная война.