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27 минут назад

Исполнительный совет МВФ одобрил создание спецсчета для Украины

Елена Прошина

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание управляемого специального счета для предоставления финансовой помощи Украине и стабилизации ее экономики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление на сайте фонда.

В МВФ одобрили создание спецсчета для Украины
Фото: ReutersReuters

Ранее стало известно, что в Национальном банке Украины ведут переговоры о создании специального счета, финансируемого странами G7 под администрацией Международного валютного фонда.

Как говорится в сообщении фонда, несколько стран-членов МВФ выступили за открытие управляемого счета для Украины в качестве способа предоставления ей финансовой помощи. Исполнительный совет МВФ одобрил принятие этой инициативы, посчитав, что данная мера обеспечит донорам надежный инструмент для содействия экономике Украине.

В релизе уточняется, что этот счет предоставит донорам возможность направлять Украине кредиты и гранты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР). Затем эти средства через специальный счет будут переводиться на счет СДР Украины в МВФ.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что на специальном счете, созданном для нужд украинских войск, из перечисленных на него 13,1 млрд гривен (441,8 млн долларов) осталось менее 102 млн гривен (3,4 млн долларов, или менее 0,8%).

В мире,Международный валютный фонд,
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