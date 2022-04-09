В МВФ одобрили создание спецсчета для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание управляемого специального счета для предоставления финансовой помощи Украине и стабилизации ее экономики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление на сайте фонда.

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Ранее стало известно, что в Национальном банке Украины ведут переговоры о создании специального счета, финансируемого странами G7 под администрацией Международного валютного фонда.

Как говорится в сообщении фонда, несколько стран-членов МВФ выступили за открытие управляемого счета для Украины в качестве способа предоставления ей финансовой помощи. Исполнительный совет МВФ одобрил принятие этой инициативы, посчитав, что данная мера обеспечит донорам надежный инструмент для содействия экономике Украине.

В релизе уточняется, что этот счет предоставит донорам возможность направлять Украине кредиты и гранты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР). Затем эти средства через специальный счет будут переводиться на счет СДР Украины в МВФ.