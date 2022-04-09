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42 минуты назад

В США рассказали о проблемах в Конгрессе с инициативой по имуществу россиян

Елена Прошина

Конгресс не смог принять законопроект, наделяющий администрацию США правом изымать имущество россиян и передавать полученные средства Украине. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на газету The Washington Post.

В США возникли проблемы с инициативой по имуществу россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Конгресс в ходе принятия решения столкнулся с позицией неправительственной организации Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС). Ее представители предупредили Конгресс, что новая инициатива вступает в противоречие с Конституцией США, поэтому судебная власть может отменить этот закон. Как сообщили изданию два информатора, знакомых с ситуацией, это даст России потенциальную возможность победить США «в пропагандистской борьбе».

Директор по федеральной политике АСЗГС Кристофер Андерс подчеркнул, что предлагаемый к принятию закон настолько «неконституционный», что российский гражданин смог бы легко оспорить его в американском суде и выиграть дело.

Инициаторами законопроекта стали демократ Том Малиновски и республиканец Джо Уилсон. Они предложили наделить администрацию президента США Джо Байдена правом конфисковать имущество российских бизнесменов, находящихся в санкционном списке, и передать вырученные от продажи активов наличные в помощь Украине.

В мире,Джо Уилсон,Джозеф Байден,Администрация США,
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