Конгресс не смог принять законопроект, наделяющий администрацию США правом изымать имущество россиян и передавать полученные средства Украине. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на газету The Washington Post.

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По информации издания, Конгресс в ходе принятия решения столкнулся с позицией неправительственной организации Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС). Ее представители предупредили Конгресс, что новая инициатива вступает в противоречие с Конституцией США, поэтому судебная власть может отменить этот закон. Как сообщили изданию два информатора, знакомых с ситуацией, это даст России потенциальную возможность победить США «в пропагандистской борьбе».

Директор по федеральной политике АСЗГС Кристофер Андерс подчеркнул, что предлагаемый к принятию закон настолько «неконституционный», что российский гражданин смог бы легко оспорить его в американском суде и выиграть дело.