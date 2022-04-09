Боливия и Венесуэла вступились за Россию

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что США намерены навязать свою агрессивную политику в сторону России всему миру. Так он прокомментировал приостановку участия РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН), сообщает ТАСС со ссылкой на его Twitter. Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Запад хочет начать войну с Россией и «расчленить ее на куски». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его блог в Twitter.

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По мнению Моралеса, исключение России из СПЧ — лицемерный шаг со стороны НАТО и США. Он обвинил Запад в стремлении заставить весь мир присоединиться к «политике смерти, вторжений и гонки вооружений».

Отмечается, что Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии, посвященной ситуации на Украине, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Свой голос за принятие этой меры отдали 93 делегации, против высказались 25, еще 58 воздержались от голосования.

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США и НАТО координируют дипломатические, экономические и политические усилия в большой войне против РФ.

«Мы заявляем об этом из Венесуэлы — они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира», — высказался он.