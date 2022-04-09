В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
20 минут назад

Моралес и Мадуро высказались о политике США

Елена Прошина

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что США намерены навязать свою агрессивную политику в сторону России всему миру. Так он прокомментировал приостановку участия РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН), сообщает ТАСС со ссылкой на его Twitter. Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Запад хочет начать войну с Россией и «расчленить ее на куски». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его блог в Twitter.

Боливия и Венесуэла вступились за Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Моралеса, исключение России из СПЧ — лицемерный шаг со стороны НАТО и США. Он обвинил Запад в стремлении заставить весь мир присоединиться к «политике смерти, вторжений и гонки вооружений».

Отмечается, что Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии, посвященной ситуации на Украине, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Свой голос за принятие этой меры отдали 93 делегации, против высказались 25, еще 58 воздержались от голосования.

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США и НАТО координируют дипломатические, экономические и политические усилия в большой войне против РФ.

«Мы заявляем об этом из Венесуэлы — они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира», — высказался он.

Политик уверен, что западные СМИ установили информационную диктатуру, которая оправдывает события на Украине со стороны США и их союзников.

В мире,Николас Мадуро,НАТО,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители