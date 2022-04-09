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1 час назад

Politico: Белый дом обеспокоен возможной победой Ле Пен на выборах во Франции

Российская Газета

Вашингтон обеспокоен результатами предвыборной гонки во Франции. Согласно последним данным, лидер ультраправых Марин Ле Пен имеет все шансы на победу. Отставание от нынешнего президента республики Эммануэля Макрона сократилось до одного процента, пишет газета Politico.

Politico: Белый дом обеспокоен возможной победой Ле Пен на выборах во Франции
Фото: ReutersReuters

Источники в Белом доме заявили, что от голосования 10 апреля зависит очень много. Поражение Макрона может изменить расстановку сил на мировой арене. "Возможная победа Ле Пен могла бы дестабилизировать западную коалицию против Москвы", - цитирует печатное издание своих информаторов.

Америка очень боится, что пошатнется трансатлантическая стена, воздвигнутая нынешним американским лидером Джо Байденом и его европейскими коллегами. Не исключено, что некоторые европейские страны выйдут из НАТО.

Белый дом сейчас очень внимательно следит за выборами во Франции. Пока Макрон лидирует, но за несколько дней до голосования его отрыв от Марин Ле Пен сократился до одного процента.

В мире,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,Джозеф Байден,НАТО,
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