Байден подписал инициативы об ужесточении норм в торговле с РФ

Президент США Джо Байден подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также запрете импорта российских энергоносителей в связи с боевыми действиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Белого дома.
По информации издания, Байден подписал оба документа, ранее одобренные Конгрессом. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заранее сообщила, что лидер США намерен это сделать.
В марте Байден уже подписал указ, подразумевающий запрет на импорт российских энергоносителей. Новый законопроект, принятый Конгрессом, кодифицирует эту меру.
Глава американского государства заранее дал знать, что США и их союзники в НАТО намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией. Байден отметил, что каждая из стран планирует предпринять ряд мер для лишения России статуса участницы режима наибольшего благоприятствования.
Приостановка нормальных торговых отношений подразумевает под собой лишение российского и белорусского импорта режима наибольшего благоприятствования на американском рынке. Администрация США теперь может устанавливать для товаров из России и Белоруссии наиболее высокие пошлины, чем для прочих государств, входящих в состав Всемирной торговой организации (ВТО). Указанные полномочия будут действовать до 1 января 2024 года. Однако Байден оставляет за собой право восстановить нормальные торговые отношения, если Россия и Белоруссия выполнят ряд условий, в том числе «прекратят свои агрессивные действия в отношении Украины».