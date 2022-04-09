Клинтон: я звал Россию в НАТО

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что предлагал как Владимиру Путину, так и Борису Ельцину вступить в НАТО. Об этом он написал в материале для американского издания Atlantic.

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«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», – сообщил Клинтон.

Клинтон напомнил, что 1990-е между НАТО и Россией активно развивались связи. Он уверен, что США не игнорировали требования Москвы, а НАТО не пыталась изолировать Россию.

По словам Путина, в 2000 году Россия действительно задумывалась о вступлении в НАТО, но последовавшие недружественные шаги альянса поставили крест на этой идее.