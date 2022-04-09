Пентагон заявил о стремлении избежать эскалации с РФ

Пентагон стремится избежать дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном в военной сфере, заявил пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби на брифинге, пишет РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, США учитывают при поддержке Украины тот факт, что Россия является ядерной державой. Он раскритиковал заявления членов Конгресса США, которые в последнее время призывают чуть ли не к прямому военному вмешательству Вашингтона на Украине.

Как уточнил Кирби, министр обороны США Ллойд Остин вступил в должность с единственной задачей — защищать страну. «Часть защиты страны — это управление эскалацией. И, если бы он не думал о потенциальной эскалации, о том, куда это может завести, то ему и не надо было бы находиться на данном посту», — объяснил пресс-секретарь.

По его словам, «ставки очень высоки».