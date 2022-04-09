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1 час назад

Пентагон заявил о стремлении избежать эскалации с Россией при поддержке Украины

Lenta.ru

Пентагон стремится избежать дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном в военной сфере, заявил пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби на брифинге, пишет РИА Новости.

Пентагон заявил о стремлении избежать эскалации с РФ
Фото: ReutersReuters

По его словам, США учитывают при поддержке Украины тот факт, что Россия является ядерной державой. Он раскритиковал заявления членов Конгресса США, которые в последнее время призывают чуть ли не к прямому военному вмешательству Вашингтона на Украине.

Как уточнил Кирби, министр обороны США Ллойд Остин вступил в должность с единственной задачей — защищать страну. «Часть защиты страны — это управление эскалацией. И, если бы он не думал о потенциальной эскалации, о том, куда это может завести, то ему и не надо было бы находиться на данном посту», — объяснил пресс-секретарь.

По его словам, «ставки очень высоки».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что война с Россией не входит в интересы США. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля.

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