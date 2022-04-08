В Шанхае зафиксировали вспышку коронавируса

За сутки в Китае выявили свыше 23 тысяч заболевших COVID-19. Больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировали в Шанхае. На фоне этого власти страны приняли решение закрыть город на карантин. Об этом сообщает «Пятый канал».

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По данным телеканала, Шанхай в прямом смысле слова перевели на военное положение: улицы патрулирует армия, а кварталы оцеплены бронетехникой. Кроме того всех жителей города обязали проходить ПЦР-тестирование. Доставку еды им осуществляют беспилотные автомобили.

Но, несмотря на это, жители Шанхая жалуются на отсутствие продуктов и медикаментов. Ситуация оказалась настолько плачевна, что некоторые горожане вышли ночью на улицы на голодный бунт, требуя предоставить им хотя бы еду. Акция закончилась отправкой всех нарушителей в COVID-центры и установлением контроля за соблюдением режима в домах в ночное время с помощью правительственных беспилотников.