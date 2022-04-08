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8 минут назад

Новая вспышка коронавируса изолировала жителей Шанхая

Елена Прошина

За сутки в Китае выявили свыше 23 тысяч заболевших COVID-19. Больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировали в Шанхае. На фоне этого власти страны приняли решение закрыть город на карантин. Об этом сообщает «Пятый канал».

В Шанхае зафиксировали вспышку коронавируса
Фото: ReutersReuters

По данным телеканала, Шанхай в прямом смысле слова перевели на военное положение: улицы патрулирует армия, а кварталы оцеплены бронетехникой. Кроме того всех жителей города обязали проходить ПЦР-тестирование. Доставку еды им осуществляют беспилотные автомобили.

Но, несмотря на это, жители Шанхая жалуются на отсутствие продуктов и медикаментов. Ситуация оказалась настолько плачевна, что некоторые горожане вышли ночью на улицы на голодный бунт, требуя предоставить им хотя бы еду. Акция закончилась отправкой всех нарушителей в COVID-центры и установлением контроля за соблюдением режима в домах в ночное время с помощью правительственных беспилотников.

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При этом новая вспышка коронавируса также уже успела отразиться на экономике Китая. В частности, сразу на 4% подешевела нефть.

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