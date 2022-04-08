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56 минут назад

В США оценили возможность исключения России из Совбеза ООН

Lenta.ru

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга высказалась о возможности исключения России из Совета безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

В США оценили возможность исключения России из Совбеза ООН
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Псаки заявила, что США не надеются лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН. Она отметила, что уже получала подобные вопросы, однако рассчитывать на исключение страны из СБ ООН.

«Я знаю, что уже звучал вопрос о том, удастся или нет лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН. Мы не ожидаем, что это произойдет. Однако, очевидно, вчерашнее решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека служит свидетельством глобального ответа на злодеяния, которые мы увидели на Украине», — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Ранее в США заявили о невозможности исключить Россию из Совбеза ООН. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд также признала, Запад стремится предпринять все усилия для изоляции России.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию. Эти предложения он назвал мерами, «нацеленными на восстановление мира на Украине». Зеленский отметил, что ООН не способна эффективно реагировать на спецоперацию России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

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