В США оценили возможность исключения России из Совбеза ООН

«Я знаю, что уже звучал вопрос о том, удастся или нет лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН. Мы не ожидаем, что это произойдет. Однако, очевидно, вчерашнее решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека служит свидетельством глобального ответа на злодеяния, которые мы увидели на Украине», — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.