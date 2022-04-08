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33 минуты назад

Уиллу Смиту на 10 лет запретили участвовать в церемонии вручения «Оскара»

Елена Прошина

Американская киноакадемия запретила актеру Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении десяти лет, включая церемонию вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвида Рубина и Дона Хадсона, передает РБК.

Киноакадемия наказала Уилла Смита за скандал на «Оскаре»
Фото: ReutersReuters

«94-я церемония вручения премии "Оскар" должна была стать чествованием многих людей в нашем сообществе, которые проделали невероятную работу в прошлом году. Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое мы видели, которое на сцене продемонстрировал господин Смит», — заявили Рубина и Хадсон.

Также актера исключили из списка членов киноакадемии.

Напомним, что на 94-й церемонии вручения «Оскар» Смит вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Тогда ведущий мероприятия — комик Крис Рок — пошутил о стрижке женщины, после чего актер поднялся на сцену и ударил его по лицу, поскольку причиной выпадающих волос его жены является болезнь. Позже Смит извинился и пообещал работать над тем, чтобы никогда больше «насилие не брало верх над разумом».

Уилл Смит ударил комика из-за шутки о жене

Стоит отметить, что на той церемонии актер получил свой первый «Оскар», победив в категории «Лучшая мужская роль». Жюри отметило его работу в картине «Король Ричард».

В мире,Крис Рок,Уилл Смит,
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