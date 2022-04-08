Киноакадемия наказала Уилла Смита за скандал на «Оскаре»

Американская киноакадемия запретила актеру Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении десяти лет, включая церемонию вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвида Рубина и Дона Хадсона, передает РБК.

«94-я церемония вручения премии "Оскар" должна была стать чествованием многих людей в нашем сообществе, которые проделали невероятную работу в прошлом году. Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое мы видели, которое на сцене продемонстрировал господин Смит», — заявили Рубина и Хадсон.

Напомним, что на 94-й церемонии вручения «Оскар» Смит вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Тогда ведущий мероприятия — комик Крис Рок — пошутил о стрижке женщины, после чего актер поднялся на сцену и ударил его по лицу, поскольку причиной выпадающих волос его жены является болезнь. Позже Смит извинился и пообещал работать над тем, чтобы никогда больше «насилие не брало верх над разумом».