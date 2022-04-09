Из Мариуполя за сутки в сторону РФ ушли 716 человек

В субботу вечером руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки без участия украинских властей из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины были эвакуированы в Россию более 26,6 тысячи человек, в том числе 3 447 детей. Всего же с начала специальной военной операции опасные зоны покинули свыше 704,4 тысячи человек, из которых 135 153 - дети.
За то же время границу РФ пересекли свыше 90 тысяч личных автомобилей. Из них только за сутки - 3 169.
По словам Мизинцева, без какого-либо участия украинской стороны из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении сбежали от творимого националистами беспредела почти 134,3 тысячи человек. В том числе за истекшие сутки - 716.