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1 час назад

Из Мариуполя за сутки в сторону РФ ушли 716 человек

Российская Газетаиещё 4

В субботу вечером руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки без участия украинских властей из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины были эвакуированы в Россию более 26,6 тысячи человек, в том числе 3 447 детей. Всего же с начала специальной военной операции опасные зоны покинули свыше 704,4 тысячи человек, из которых 135 153 - дети.

Из Мариуполя за сутки в сторону РФ ушли 716 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За то же время границу РФ пересекли свыше 90 тысяч личных автомобилей. Из них только за сутки - 3 169.

По словам Мизинцева, без какого-либо участия украинской стороны из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении сбежали от творимого националистами беспредела почти 134,3 тысячи человек. В том числе за истекшие сутки - 716.

В мире,Крым наш,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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