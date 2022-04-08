Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно

«Восьмого апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир" в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)», — заявил Мизинцев .

Он также подчеркнул, что Украина пытается так или иначе уклоняться от взаимодействия с Россией по вопросу обеспечения безопасного выхода иностранных судов. Генерал-полковник считает, что Международная морская организация и компании судовладельцев должны воспользоваться своим влиянием и уговорить Киев добиться обеспечения безопасного выхода судов иностранных государств из украинских портов.