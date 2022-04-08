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1 час назад

Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно

Lenta.ru

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Москва безвозмездно передала украинской стороне спасательное судно «Сапфир», сообщает РИА Новости.

Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Восьмого апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир" в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)», — заявил Мизинцев.

Он также подчеркнул, что Украина пытается так или иначе уклоняться от взаимодействия с Россией по вопросу обеспечения безопасного выхода иностранных судов. Генерал-полковник считает, что Международная морская организация и компании судовладельцев должны воспользоваться своим влиянием и уговорить Киев добиться обеспечения безопасного выхода судов иностранных государств из украинских портов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что организация проводит подготовку к отправке своих специалистов на украинские объекты для обеспечения их физической ядерной безопасности.

В мире,Михаил Мизинцев,МАГАТЭ,НЦУО РФ,
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