Спикер парламента Грузии отказался от посещения Бучи

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от визита в город Буча в Киевской области из-за разногласий с правительством Украины, передает РИА «Новости».
Папуашвили отказался приехать в Бучу из-за заявлений вице-премьера Украины Ирина Верещук, которая говорила, что Грузия якобы предоставляет России свою территорию для осуществления контрабанды военной техники и запчастей.
Приглашение посетить Бучу Папуашвили получил от спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.
«Что касается приглашения, я хотел бы, чтобы отдельные представители украинского правительства полностью понимали сильную поддержку, которую грузинский народ и его правительство оказывают Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства», - говорится в заявлении Папуашвили.
По его словам, на фоне безосновательных обвинений со стороны украинских властей официальное приглашение выглядит неуместным.
Ранее украинские и международные СМИ опубликовали фотографии тел погибших людей на улицах города Буча в пригороде Киева. На Украине утверждают, что люди погибли от рук российских военных, когда те контролировали город. Российские власти категорически отрицают обвинения и называют фото и видео фейковыми и постановочными.