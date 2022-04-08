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23 минуты назад

Спикер парламента Грузии отказался от посещения Бучи

Вероника Полынина

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от визита в город Буча в Киевской области из-за разногласий с правительством Украины, передает РИА «Новости».

Спикер парламента Грузии отказался от посещения Бучи
Фото: ТАССТАСС

Папуашвили отказался приехать в Бучу из-за заявлений вице-премьера Украины Ирина Верещук, которая говорила, что Грузия якобы предоставляет России свою территорию для осуществления контрабанды военной техники и запчастей.

Приглашение посетить Бучу Папуашвили получил от спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

«Что касается приглашения, я хотел бы, чтобы отдельные представители украинского правительства полностью понимали сильную поддержку, которую грузинский народ и его правительство оказывают Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства», - говорится в заявлении Папуашвили.

По его словам, на фоне безосновательных обвинений со стороны украинских властей официальное приглашение выглядит неуместным.

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Ранее украинские и международные СМИ опубликовали фотографии тел погибших людей на улицах города Буча в пригороде Киева. На Украине утверждают, что люди погибли от рук российских военных, когда те контролировали город. Российские власти категорически отрицают обвинения и называют фото и видео фейковыми и постановочными.

В мире,Ирина Верещук,Руслан Стефанчук,Верховная Рада,Правительство Украины,
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