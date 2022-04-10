Появились данные о явке на выборах президента Франции

Явка избирателей в первом туре выборов президента Франции к 18:00 по московскому времени составила 65 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что явка оказалась на 4,2 процента меньше, чем в первом туре президентских выборов 2017 года. Тогда она составила 69,22 процента.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. В некоторых больших городах, таких как Париж, Лион, Марсель и Ницца, избирательные участки будут работать до 9 вечера.