Германию предупредили о рисках из-за отказа от углеводородов из РФ

«Дело не в том, чтобы на пару градусов понижать отопление в домах или платить на 30 центов больше за топливо. Речь идет о целой отрасли, такой как химическая промышленность, которая имеет решающее значение для производственных процессов и продуктов во всех областях нашей экономики и в потере миллионов рабочих мест», — сказал Штайнмайер.