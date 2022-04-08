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31 минуту назад

Штайнмайер предупредил о последствиях преждевременного отказа от ресурсов из России

Елена Прошина

Преждевременный отказ от ресурсов из России — угля, нефти и газа — будет иметь негативные последствия, которые правительству Германии следует учитывать. Об этом в интервью Der Spiegel заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Германию предупредили о рисках из-за отказа от углеводородов из РФ
Фото: REUTERS / Hannibal HanschkeREUTERS / Hannibal Hanschke

По его словам, обратное действие антироссийских санкций неизбежно.

«Дело не в том, чтобы на пару градусов понижать отопление в домах или платить на 30 центов больше за топливо. Речь идет о целой отрасли, такой как химическая промышленность, которая имеет решающее значение для производственных процессов и продуктов во всех областях нашей экономики и в потере миллионов рабочих мест», — сказал Штайнмайер.

Он добавил, что обвинения в цинизме ФРГ, в случае если немецкое правительство сочтет поспешное введение газового эмбарго «безответственным» и решит действовать соответствующим образом, будет незаслуженным. Штайнмайер уверен, что жители Германии вправе ожидать от власти продуманности всех возможных последствий до конца.

В мире,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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