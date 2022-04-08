«Теперь Вучичу будет несладко»: почему Сербия голосует против РФ в ООН

Сербия после президентских выборов, на которых снова победил Александар Вучич, неожиданно для многих проголосовала в ООН за приостановку членства в Совете по правам человека. Сербский лидер, ранее говоривший о нейтралитете в конфликте на Украине, объяснил такую позицию давлением Запада и возможностью обойти санкции. «Газета.Ru» поговорила о будущем отношений Москвы и Белграда с сенатором и экспертами.

Фото: Darko Vojinovic/AP Darko Vojinovic/AP

Судьба Сербии

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Россия объявила о выходе из Совета по правам человека ООН после того, как Генассамблея Организации накануне проголосовала за приостановку ее участия из-за спецоперации на Украине. Среди прочих за это проголосовала и Сербия, население которой в начале марта 2022 года устраивало 50-тысячные митинги в поддержку действий Москвы.

Переизбравшийся на пост президента Александар Вучич объяснил неожиданную позицию его страны попыткой избежать санкций ЕС.

«Наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал «ты не можешь быть президентом», не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — пожаловался он.

Избежать санкции получилось — по информации СМИ, Евросоюз уже 8 апреля исключил Сербию из списка стран, попадающих под санкции из-за ввоза российской нефти. Таким образом, Сербия продолжит ввозить нефть через Адриатический нефтепровод JANAF.

Дело в том, что четвертый пакет санкций Евросоюза против России косвенно затрагивал и Сербию — по словам Вучича, ей было разрешено импортировать нефть и химикаты только до 15 мая, так как основной владелец крупнейшей отраслевой компании «Нефтяная индустрия Сербии» — «Газпром нефть».

Сербский лидер также рассказал даже о вычитанном в хорватской прессе возможном «ядерном ударе» по республике, правда, в переносном смысле, — санкциях и приостановке ее европейского пути.

Вучич считает, что если бы Белград воздержался в ООН, то против него были бы «и одни, и другие», и давление бы выросло еще больше. Он добавил, что сейчас принимается решение «о судьбе Сербии», в частности, станет ли она исключением из санкций по нефти.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об антироссийском голосовании Сербии и Венгрии в ООН, сказал, что

Москва «понимает беспрецедентное давление и принуждение к русофобии» тех, кто пытается занимать «сколь-нибудь сбалансированную позицию».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в комментарии «Газете.Ru» признался, что его удивила позиция Сербии. «Но мне надо еще изучить все детали того, что произошло. Выглядит это, конечно, немного странновато», — поделился мнением он.

К слову, Белград в марте уже голосовал и за резолюцию с осуждением специальной военной операции России на Украине, но по другой причине, — в противном случае он не мог бы настаивать на принципе территориальной целостности в ситуации с Косово и Метохией.

Чего ждать еще от сербов

Сербия продолжает пытаться проводить многовекторную внешнюю политику. С одной стороны, эта страна — официальный кандидат на вступление в ЕС еще с 2012 года. По прогнозам Еврокомиссии от 2018 года, Белград может вступить в объединение до 2025 года (оценка самих сербов — на год позже).

При этом сербский лидер постоянно напоминает, что его страна продолжает политику придерживаться политики нейтралитета в российско-украинском конфликте и осталась «единственной в Европе», которая отказалась вводить санкции против Москвы.

А 6 апреля Вучич провел телефонный разговор со Владимиром Путиным по поводу продления газового контракта.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики», — говорилось в заявлении Кремля.

Опрошенные «Газетой.Ru» сошлись в том, что они пока не видят предпосылок резкого ухудшения отношений Москвы и Белграда.

Программный координатор Российского совета по международным делам Милан Лазович в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что сербы вряд ли пойдут на серьезные, а не символические антироссийские шаги.

«Скорее всего, это голосование в ООН никак не отразится на отношениях, особенно учитывая недавний разговор Путина и Вучича о скидке на газ. Учитывая это, вряд ли Сербия пойдет на какие-то откровенные антироссийские шаги, даже в силу экономических интересов, не говоря уже о факторе Косова и пророссийских настроений.



Формально от цели вступления в Евросоюз Сербия не откажется, но практически вряд ли будут, например, введены антироссийские санкции. А если и будут под давлением Запада, — то в каком-то урезанном варианте, не в полном объеме. Отношения на данный момент точно не пострадают, а что будет завтра — очень сложно предсказать», — считает эксперт.

Руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что намеренно портить отношения с сербами нет никаких причин и Москве.

«При продолжении взвешенной политики России в отношении Сербии какого-то охлаждения в наших отношениях ждать не приходится. Нам нет никакого резона в инициативном порядке ухудшать отношения со страной, население которой практически полностью к нам лояльно. И, кроме того, Сербия пока никоим образом не ухудшила условия для наших компаний на земле, и нет признаков что собирается.



Хотя Москве понятно, что Белград пытается максимально эффективно усидеть на двух стульях. В дальнейшем все будет зависеть от политических условий, которые Брюссель будет ставить Вучичу», — сказала она.

Энтина напомнила, что в отношениях двух православных партнеров «были времена и похуже», например, когда в 1992 году Россия присоединялась к санкциям СБ ООН против Сербии. Но те действия не повлияли негативно на отношение ее населения к России.

«Я очень надеюсь на понимание Москвы, что наказывать сейчас сербов за то, что они в теории могут не удержать равновесие, просто нельзя. Вучич будет пытаться балансировать дальше. Понятно, что по итогам выборов ему надо немного отыграть тактически на сторону Брюсселя, и, безусловно, подобные шаги будут и дальше. Вопрос в том, насколько они критически и фундаментальны.



Ведь объективно Сербии во всем вставать на сторону Брюсселя и Вашингтона без исключительного давления с их стороны просто бессмысленно. Кроме того, многовекторную внешнюю политику Сербии задают не только отношения с Россией, но и с Китаем», — подчеркнула аналитик.

При этом голосование против России в ООН может дорого стоить Вучичу и без давления Москвы: его могут не понять националистически настроенные граждане.