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34 минуты назад

Глава Еврокомиссии: заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят уже к лету

Елена Прошина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах с президентов Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что заявку страны на вступление в Евросоюз рассмотрят уже к лету. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Названы сроки рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня, 8 апреля, в Киеве стартовали переговоры главы ЕК и президента Украины. Вместе с фон дер Ляйен на встречу прибыл верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В агентстве добавили, что перед посещением украинской столицы иностранная делегация побывала в Буче.

Отмечается, что переговоры проходят в узком кругу. По их итогам Зеленский и фон дер Ляйен сделают заявление для украинских иностранных СМИ.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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