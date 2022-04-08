Названы сроки рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах с президентов Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что заявку страны на вступление в Евросоюз рассмотрят уже к лету. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

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Сегодня, 8 апреля, в Киеве стартовали переговоры главы ЕК и президента Украины. Вместе с фон дер Ляйен на встречу прибыл верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В агентстве добавили, что перед посещением украинской столицы иностранная делегация побывала в Буче.