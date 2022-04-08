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34 минуты назад

Елизавета II впервые за 70 лет пропустит службу Чистого четверга

Газета.Ru

Королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в ежегодной церковной службе по случаю Чистого четверга 14 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

Елизавета II впервые за 70 лет пропустит службу Чистого четверга
Фото: Chris Jackson/ReutersChris Jackson/Reuters

Впервые за время своего правления королева, которому в этом месяце исполняется 96 лет, не пойдет на пасхальную службу. Вместо нее там королевская семья будет представлена принцем Чарльзом = и Камиллой. Служба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Елизавета II, которая сейчас пользуется тростью и инвалидной коляской, в последние месяцы вела дела по видеосвязи из Виндзорского замка

В феврале королева перенесла ежегодный прием дипломатов.

В марте Елизавета II пропустила торжественную службу по празднованию Дня Содружества. В конце марта она все же поилась на публике — впервые за пять месяцев Она посетила церковную службу в Вестминстерском аббатстве в память о своем супруге принце Филиппе.

В мире,Елизавета II,
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