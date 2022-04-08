Елизавета II впервые за 70 лет пропустит службу Чистого четверга

Королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в ежегодной церковной службе по случаю Чистого четверга 14 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Chris Jackson/Reuters Chris Jackson/Reuters

Впервые за время своего правления королева, которому в этом месяце исполняется 96 лет, не пойдет на пасхальную службу. Вместо нее там королевская семья будет представлена принцем Чарльзом = и Камиллой. Служба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Елизавета II, которая сейчас пользуется тростью и инвалидной коляской, в последние месяцы вела дела по видеосвязи из Виндзорского замка

В феврале королева перенесла ежегодный прием дипломатов.