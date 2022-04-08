Шольц похвалил Макрона за продолжение переговоров с Путиным

«Критика в адрес французского президента несправедлива... Он очень активно выступил в переговорах, которые он ведет как с украинским президентом [Владимиром Зеленским], так и с российским лидером, пытается внести вклад в то, чтобы мы получили шанс на перемирие и отвод российских войск», — подчеркнул политик.