Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским тайным поездом из Польши.

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О визите Джонсона в Киев также не были осведомлены журналисты. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде из Польши в Киев, передает RT в своем Telegram-канале.

Джонсон также обратился со словами благодарности к работникам украинской железной дороги.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией.