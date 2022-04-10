Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским тайным поездом из Польши.
О визите Джонсона в Киев также не были осведомлены журналисты. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде из Польши в Киев, передает RT в своем Telegram-канале.
Джонсон также обратился со словами благодарности к работникам украинской железной дороги.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией.
После встречи с Зеленским в Киеве Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.