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13 минут назад

Макрон заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против России

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности европейских стран ввести против России новые санкции, передает ТАСС.

Макрон заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И мы продолжаем поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане», — добавил он.

Накануне постпреды стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против России. Ограничения предусматривают запрет на импорт угля и, поставок оружия в Россию, запрет захода судов под российским флагом в порты стран Евросоюза. Под санкционные меры также попали российские бизнесмены, журналисты, представители органов безопасности, а также военные.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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