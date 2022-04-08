Макрон заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против России

«И мы продолжаем поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане», — добавил он.

Накануне постпреды стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против России. Ограничения предусматривают запрет на импорт угля и, поставок оружия в Россию, запрет захода судов под российским флагом в порты стран Евросоюза. Под санкционные меры также попали российские бизнесмены, журналисты, представители органов безопасности, а также военные.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.