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15 минут назад

Таджикистан получил около 950 тонн муки при финансовой поддержке России

Мир24

Таджикистан получил партию муки по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН при финансовой поддержке России в два миллиона долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на диппредставительство РФ в Душанбе.

Таджикистан получил около 950 тонн муки при финансовой поддержке России
Фото: FOTODOMFOTODOM

«В республику доставлено 948,5 тонны витаминизированной пшеничной муки российского производства, из которых 609,75 тонны прибыло в Душанбе и 338,75 тонны – в Худжанд», – отметили в посольстве.

До конца месяца в Таджикистан поставят дополнительное продовольствие в том числе 1354,5 тонны муки, 60 тонн подсолнечного масла и 67 тонн гороха.

Продукты направят в сельские школы для организации горячего питания учащихся младших классов в рамках программы школьного питания ВПП ООН в республике.

«Помощь стала возможной благодаря целевому взносу в Фонд ВПП в размере двух миллионов долларов. Мы рады поддержать подрастающее поколение дружественного Таджикистана», – сказал посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

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