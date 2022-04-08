Таджикистан получил около 950 тонн муки при финансовой поддержке России

Таджикистан получил партию муки по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН при финансовой поддержке России в два миллиона долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на диппредставительство РФ в Душанбе.

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«В республику доставлено 948,5 тонны витаминизированной пшеничной муки российского производства, из которых 609,75 тонны прибыло в Душанбе и 338,75 тонны – в Худжанд», – отметили в посольстве.

До конца месяца в Таджикистан поставят дополнительное продовольствие в том числе 1354,5 тонны муки, 60 тонн подсолнечного масла и 67 тонн гороха.

Продукты направят в сельские школы для организации горячего питания учащихся младших классов в рамках программы школьного питания ВПП ООН в республике.