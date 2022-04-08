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26 минут назад

Египет не видит оснований для приостановки членства России в СПЧ ООН

ТАСС

Египет не видит оснований для резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) и считает это проявлением двойных стандартов. Об этом говорится в поступившей в ТАСС в пятницу разъяснительной записке к голосованию от постоянного представителя Египта при ООН Усамы Абдель Халека.

Египет заявил об использовании западом двойных стандартов
Фото: ераера

"Египет выражает свою обеспокоенность в связи с продолжающимся использованием двойных стандартов. Уже не раз в недавнем прошлом принимались менее решительные и более снисходительные резолюции по случаям очевидных нарушений прав человека", - отмечет дипломат. Он подчеркивает, что Каир не видел "оснований для вынесения проекта резолюции и опасается ее последствий".

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Как заявил постпред Египта, проект документа нарушил механизмы ООН, что является признаком начала подрыва объективности организации и ее механизмов.

"[Это] приведет к отрицательным последствиям для ее способности выполнять свои функции в рамках Устава, действующего последние 75 лет", - указал дипломат.

Постпред Египта указал, что Каир не рассматривает проект резолюции в привязке к украинскому кризису или принципу неприемлемости использования вооруженной силы или нарушения суверенитета государств, а в привязке к тенденции к политизации органов и специализированных агентств ООН.

"Позиция Египта принципиальна и постоянна и заключается в неприятии данной тенденции, поскольку она нарушает цели создания организации, ее агентств и органов, что подрывает доверие к ним и к многосторонней международной деятельности, - заявил он. - Египет считает, что то, к чему мы идем сегодня, является серьезным поворотом за всю историю существования ООН".

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию Запада о приостановке членства России в СПЧ. За это решение проголосовали 93 делегации, против выступили 24, воздержались 58. Венесуэла не участвовала в голосовании, так как была лишена права голоса из-за задолженности по членским взносам. Как позднее заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в Совете по правам человека.

В мире,Геннадий Кузьмин,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,ООН,
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