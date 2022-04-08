Египет заявил об использовании западом двойных стандартов

Египет не видит оснований для резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) и считает это проявлением двойных стандартов. Об этом говорится в поступившей в ТАСС в пятницу разъяснительной записке к голосованию от постоянного представителя Египта при ООН Усамы Абдель Халека.

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"Египет выражает свою обеспокоенность в связи с продолжающимся использованием двойных стандартов. Уже не раз в недавнем прошлом принимались менее решительные и более снисходительные резолюции по случаям очевидных нарушений прав человека", - отмечет дипломат. Он подчеркивает, что Каир не видел "оснований для вынесения проекта резолюции и опасается ее последствий".

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Как заявил постпред Египта, проект документа нарушил механизмы ООН, что является признаком начала подрыва объективности организации и ее механизмов.

"[Это] приведет к отрицательным последствиям для ее способности выполнять свои функции в рамках Устава, действующего последние 75 лет", - указал дипломат.

Постпред Египта указал, что Каир не рассматривает проект резолюции в привязке к украинскому кризису или принципу неприемлемости использования вооруженной силы или нарушения суверенитета государств, а в привязке к тенденции к политизации органов и специализированных агентств ООН.

"Позиция Египта принципиальна и постоянна и заключается в неприятии данной тенденции, поскольку она нарушает цели создания организации, ее агентств и органов, что подрывает доверие к ним и к многосторонней международной деятельности, - заявил он. - Египет считает, что то, к чему мы идем сегодня, является серьезным поворотом за всю историю существования ООН".