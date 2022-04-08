Названо оружие, которое использовали для удара по вокзалу Краматорска

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что по городу Краматорску был нанесен ракетный удар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Фото: Telegram-канал «ШТАБ ТерО ДНР» Telegram-канал «ШТАБ ТерО ДНР»

Обломки ракеты «Точка-У» упали рядом с железнодорожным вокзалом, где в тот момент проводилась эвакуация мирных жителей из подконтрольного Киеву города. В результате удара погибли 30 человек, еще 100 получили ранения, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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В республике обвинили в ракетном ударе Вооруженные силы Украины.

Сорванная эвакуация

Эдуард Басурин уверен, что произошедшее было организованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокацией, которая была призвана сорвать эвакуацию мирных жителей из Краматорска.

Незадолго до происшествия украинские власти призвали жителей Луганской, Донецкой и Харьковской областей эвакуироваться. Вице-премьер Украины Ирина Верещук подчеркивала, что ситуация в этих регионах рискует в скором времени обостриться.

Вопрос принадлежности «Точки-У»

По версии Штаба территориальной обороны ДНР, удар по Краматорску с помощью тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» нанесли ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что ТРК такого типа не состоит на вооружении ни Донецкой и Луганской народных республик, ни России. Советский ракетный комплекс, отметили в штабе, способен наносить удары на расстоянии до 70 километров.

В Министерстве обороны России отвергли причастность к ракетному удару по Краматорску и подтвердили, что на вооружении таких ракет нет.

Там также подчеркнули, что в пятницу, 8 апреля, у Вооруженных сил России не было никаких огневых задач в Краматорске.

По данным Министерства обороны России, удар по вокзалу был нанесен украинскими войсками из района Доброполья — города, расположенного в 45 километрах от места происшествия.

В ведомстве также отметили, что с целью обвинить в обстреле российскую сторону украинская сторона распространяет в соцсетях фотографии пусковых установок «Точка-У», принимавших в феврале 2022 года участие в российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022». Там отмечают, что на всех опубликованных фото изображены не российские ракетные комплексы.

Расследование

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил начать расследование после атаки на вокзал Краматорска. Следователи должны дать правовую оценку действиям тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле мирного населения в рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Кроме того, Бастрыкин потребовал установить причастных к распространению ложной информации о том, что ракеты «Точка-У» были якобы выпущены российскими войсками.

В Народной милиции ДНР предложили задействовать в расследовании космические технологии. По словам Басурина, такая техническая возможность есть у России. «Я думаю, будет доказательная база предоставлена: откуда была пущена [ракета], и разведданные скажут, кто непосредственно стоял за кнопкой и нажимал эту кнопку пуска», — добавил представитель ведомства.

Предыдущие удары «Точкой-У»

29 марта удар ракеты «Точка-У» был зафиксирован в Белгородской области. По предварительным данным, пуск происходил с территории Харьковской области. Российская сторона обвинила в обстреле украинских военных.

По данным СКР, всего было запущено не менее трех ракет. Уточняется, что боеприпасы несли кассетные поражающие элементы, которые запрещены международными конвенциями. В результате запусков восемь россиян получили ранения, была повреждена 21 единица техники, сообщили в ведомстве.