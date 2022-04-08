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1 час назад

Бывший конгрессмен раскрыл выгоду США от фейков по Украине

Мария Иванова

Бывший конгрессмен США Дэвид Стокман заявил, что администрация Джо Байдена ретранслирует фейки о ситуации на Украине ради поддержки своего «финансово ненасытного военного государства». Внимание на материал Стокмана для портала Lewrockwell.com обратило РИА Новости.

Бывший конгрессмен раскрыл выгоду США от фейков по Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам Стокмана, «все начинается с суммы в 813 миллиардов долларов, бюджета Байдена на национальную оборону на 2023 финансовый год».

«Эта цифра настолько безобразно - нет, гротескно - велика, что является неотъемлемым источником военной лихорадки, русофобии и тотальной дезинформации, которая сейчас льется из Вашингтона», - заявил он.

Стокман подчеркнул, что на планете не осталось промышленной мощи, которая могла бы угрожать США: Россия не настолько сильна экономически, а «великая экспортная машина» Китая не является угрозой, потому что «ни один разумный правитель не решился бы атаковать своих клиентов, обеспечивающих занятость и счастье его людей».

Если реальных угроз не существует, подойдут и фальшивые, «когда дело доходит до заботы и кормления финансово ненасытного военного государства», отмечает автор.

По его мнению, Вашингтону так необходимы «бесконечные нарративы об угрозах», что он «способен создавать и/или ретранслировать чистый вымысел, когда это служит его цели».

«Военная машина Вашингтона стала конвейером для откровенной пропаганды, исходящей от доведенных до отчаяния остатков правительства Зеленского в Киеве», - написал Стокман.

Он упомянул фотографии из Бучи, городскую легенду о героическом летчике-истребителе из Киева, украинских военных со Змеиного острова, которых наградили посмертно, но затем оказалось, что они живы.

«Когда появляется все больше свидетельств того, что эти инциденты были инсценированы для пропаганды, чтобы подставить русских и вовлечь силы НАТО, наступает молчание, достойное католической часовни», - отметил Стокман.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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