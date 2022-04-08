Бывший конгрессмен раскрыл выгоду США от фейков по Украине

Бывший конгрессмен США Дэвид Стокман заявил, что администрация Джо Байдена ретранслирует фейки о ситуации на Украине ради поддержки своего «финансово ненасытного военного государства». Внимание на материал Стокмана для портала Lewrockwell.com обратило РИА Новости.

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По словам Стокмана, «все начинается с суммы в 813 миллиардов долларов, бюджета Байдена на национальную оборону на 2023 финансовый год».

«Эта цифра настолько безобразно - нет, гротескно - велика, что является неотъемлемым источником военной лихорадки, русофобии и тотальной дезинформации, которая сейчас льется из Вашингтона», - заявил он.

Стокман подчеркнул, что на планете не осталось промышленной мощи, которая могла бы угрожать США: Россия не настолько сильна экономически, а «великая экспортная машина» Китая не является угрозой, потому что «ни один разумный правитель не решился бы атаковать своих клиентов, обеспечивающих занятость и счастье его людей».

Если реальных угроз не существует, подойдут и фальшивые, «когда дело доходит до заботы и кормления финансово ненасытного военного государства», отмечает автор.

По его мнению, Вашингтону так необходимы «бесконечные нарративы об угрозах», что он «способен создавать и/или ретранслировать чистый вымысел, когда это служит его цели».

«Военная машина Вашингтона стала конвейером для откровенной пропаганды, исходящей от доведенных до отчаяния остатков правительства Зеленского в Киеве», - написал Стокман.

Он упомянул фотографии из Бучи, городскую легенду о героическом летчике-истребителе из Киева, украинских военных со Змеиного острова, которых наградили посмертно, но затем оказалось, что они живы.